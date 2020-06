insider am mittwoch / 10. juni

Reichen Demonstrationen, um gegen Rassismus vorzugehen? Und wie sieht es eigentlich am Campus aus im Online-Semester? Das und mehr im insider mit Lena Harjes und Paula Blaschke.

Silent Demo gegen Rassismus

Bericht: Judite Miguel ⎮Thema: Am Wochenende hat in Düsseldorf, wie in vielen anderen Städten, eine Silent Demo stattgefunden. Hintergrund ist der Tod des Afro-Amerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz. Zehntausende Menschen gingen gegen Rassismus auf die Straße.

So siehts im Online-Semester auf dem Campus aus

Bericht: Judith Deußen ⎮Thema: Was passiert eigentlich auf dem Campus während des Online Semesters? Und wie klappt es für uns Studis, von zuhause aus zu studieren? Unter dem Hashtag #HHUSoSeläuft2020 zeigt die HHU auf Instagram und Facebook verschiedene Beiträge zum Onlinesemester.

Der Kampf gegen Rassismus – warum jetzt erst?

Kommentar: Judith Deußen ⎮ Thema: Seit zwei Wochen gehen Menschen nach dem Tod von George Floyd auf die Straße. Auch in der Vergangenheit hat es immer wieder rassistisch motivierte Tötungen gegeben.

„Kalifat“ auf Netflix

Rezension: Delband Nabizadeh ⎮ Thema: Was tut man, wenn Menschen aus dem eigenen Umfeld sich radikalisieren? Darum geht es in der Netflix-Serie „Kalifat“.

Action und Gewalt in „Nationalstraße“

Bericht: Inka Fricke ⎮Thema: „Nationalstraße“ ist einer der ersten Filme, die nach dem Lockdown neu in die Kinos kommen. Es geht um Vandam, der sich gerne prügelt und Actionfilme schaut.

