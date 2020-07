filmfrequenz im juli

Es gibt wieder neuen Binge Watch Content zum Binge Hearing auf der 97.1. Jeden Monat gibt es eine neue Ausgabe [filmfrequenz] – rund um Kino, Stream, Serien und filmnahe Themen. In dieser Ausgabe fokussieren wir uns auf das Thema Dystopie. Welche Gesellschaftsentwürfe zeichen Filme? Wie stellen wir uns das Ende der Welt vor? Und was fasziniert uns daran so?

Dystopie – und doch so anziehend?

Rezension – „Children of Men“

Crew

Mit dabei waren in dieser Ausgabe Adrian Osborn, Jule Kurka, Judith Deußen, Lena Bauer und Saskia Schlesinger. Sie haben für euch über das Fokusthema recherchiert und gesprochen. Die Moderation übernommen und damit durch die Sendung geführt hat Lena Bauer.

die [filmfrequenz] – jeden mittwoch um 19 uhr