filmfrequenz im august

Es gibt wieder neuen Binge Watch Content zum Binge Hearing auf der 97.1. Jeden Monat gibt es eine neue Ausgabe [filmfrequenz] – rund um Kino, Stream, Serien und filmnahe Themen. Auf ein Thema wird immer etwas genauer/schärfer fokussiert. Das Thema wird von unterschiedlichen Seiten beleuchtet. Rund um den Fokus gibt es aber noch mehr zu hören. Es dreht sich also auch um aktuelle Kinostarts, neue Serien und Themen rund um Film.

Fokus auf Adaption

Film, Serie, Buch, Comic (…). Was war als Erstes da? Was ist das Original? Was ist besser? Viele Fragen, die sich bei der Auseinandersetzung mit Adaptionen aufwerfen. Wir haben uns in der Augustausgabe den Adaptionen in der Filmwelt gewidmet.

Crew?

Mit dabei waren in dieser Ausgabe Judith Deußen, Saskia Schlesinger, Dustin Heye und Lena Bauer. Sie haben für euch über das Fokusthema und alle weiteren Themen recherchiert und gesprochen. Die Moderation übernommen und damit durch die Sendung geführt hat Lena Bauer.