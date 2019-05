sprechstunde im mai / mit brigitte grass

2009 wurde Professorin Brigitte Grass zur Präsidentin der Hochschule Düsseldorf gewählt. Seit zehn Jahren leitet sie die Hochschule, aber diese Amtszeit endet bald. Ende Mai geht sie in den Ruhestand. Wir blicken auf ihre Zeit als Präsidentin, ihre Zeit als Fechterin bei Olympia und auch in die Zukunft: Was sind die Pläne für den Ruhestand der Präsidentin a.D.?



