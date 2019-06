sprechstunde im juni / mit jürgen hünten

Jürgen Hünten hat den direkten Draht – sollte man zumindest denken. Immerhin ist er katholischer Hochschulpfarrer in Düsseldorf. In der sprechstunde im juni geht es deshalb natürlich um seine alltägliche Arbeit und um grundlegende Glaubensfragen, aber auch um verborgene Seiten! Jürgen Hünten wird uns nämlich erzählen wie man als Hochschulpfarrer zu den olympischen Winterspielen in Pyeongchang fährt und dabei zB Superstars wie Biathletin Laura Dahlmeier oder Kombinierer Eric Frenzel kennen lernt. Jürgen Hünten ist damit zu Gast in der sprechstunde bei Dennis Rettberg

Und wenn ihr die sprechstunde To-Go haben wollt – HIER könnt ihr sie euch auch runterladen!

Die sprechstunde – der Talk auf der [97.1]. Immer sonntags um 19 Uhr!