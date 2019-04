sprechstunde im april / mit anja steinbeck

Sie ist habilitierte Juristin, die Chefin von rund 4.000 Beschäftigten und gut 35.000 Studierenden und Rektorin der Heine-Uni. Prof. Anja Steinbeck möchte auch Rektorin bleiben – dafür hat sie sich jetzt wieder beworben. Im Gespräch erklärt Anja Steinbeck, was sie an der Heine-Uni plant, was sie unter Wissenschaftsfreiheit versteht und wie sie von der Gebäude-Situation an der Heine-Uni hält. Die sprechstunde – mit Professorin Anja Steinbeck zu Gast bei Tim Neumann.

Die aktuelle Ausgabe könnt ihr euch auch hier herunterladen.



die sprechstunde – sonntags um 19 Uhr!