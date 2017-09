soundskala im september / 6. september

Mit großen Schritten nähert sich das Jahr schon dem Herbst. Vielleicht werdet ihr auch schon euren persönlichen Song des Jahres gefunden haben. Der September schickt sich jedenfalls an nochmal ein paar Vorschläge dafür rauszuhauen, z.B. mit dem neuen Album von The National. Das bedeutet aber nicht, dass es dafür nur um herbstliche Musik geht in der soundskala – heute ab 18 Uhr mit Dennis Rettberg.

In der kleinen Musikrevue am Mittwochabend geht es diesen Monat unter anderem um Indiepop aus Australien, der zumindest arbeitstechnisch sehr viel mit dem Studium gemeinsam hat. Außerdem gibt es nochmal einen Blick zurück auf das neue Album der Queens of the Stone Age und sogar sphärische Elektro-Instrumentalklänge aus den tiefsten Tonstudios Londons finden ihren Platz. Wie immer könnt ihr die Lieder zum Selber-in-die-Playlist laden natürlich nach der Sendung wieder hier online lesen.

Playlist

In der Sendung waren heute: Alex Lahey – Everyday’s The Weekend, Anna of the North – Fire, Bear’s Den – Greenwoods Bethlehem, Billie Eilish – bellyache, Jack River – Fool’s Gold, Leslie Clio – Riot, Mount Kimbie – Delta, Queens of the Stone Age – Evil Has Landed, Rat Boy – Laidback, The National – Day I Die, The War On Drugs – Pain, Wolf Alice – Beautifully Unconventional

Kurztipps: Jamila Woods – LSD (feat. Chance the Rapper), Jessie Ware – Selfish Love, Foo Fighters – The Sky Is A Neighbourhood

Legende: Grün = Album/EP bereits draußen / Rot = Album/EP wird noch veröffentlicht / Blau = Einzel-Single, die bereits veröffentlicht ist und unbekannt ob Album/EP folgt

Die nächste Live-Ausgabe gibt es am 11. Oktober. Bis dahin wird diese Ausgabe mittwochs um 18 Uhr wiederholt, falls ihr später eingeschaltet habt oder nochmal reinhören wollt.