soundskala im november / 8. november

Das Jahr geht dem Ende zu und die Musik passt sich an. Vor der großen Abrechnung am Ende des Jahres gibt es aber noch mal eine ganze Menge an neuen Songtipps; mit mehr und weniger Herbstgefühl. Die soundskala im November – mit Dennis Rettberg

Neben neuen Songs von den Young Fathers oder MGMT gibt es auch wieder einen ganzen Schwung an neuen Alben. Im besonderen werden dort heute Gisbert Zu Knyphausen und Alex Lahey thematisiert. Damit zum einen textlastige Singer-Songwriter Musik und zum anderen gut tanzbaren Indie-Pop mit Haltung. Hier gibt es die Songs zum Selber-In-Die-Playlist-Laden.

Playlist

In der Sendung waren heute (Reihenfolge alphabetisch): Alex Lahey – I Haven’t Been Taking Care Of Myself, Baxter Dury – Miami, Django Django – Tic Tac Toe, Gisbert Zu Knyphausen – Dich zu Lieben Ist Einfach, Joan As Police Woman – Warning Bell, Kettcar – Ankunftshalle, Kllo – Dissolve, Maggie Rogers – Split Stones, MGMT – Little Dark Age, RAC – Beautiful Game (feat. St. Lucia), Tash Sultana – Mystik, Young Fathers – Lord

Kurztipps: All The Luck In The World – Golden October, Warhaus – Everybody, Dillon – Contact Us

Legende: Grün = Album/EP bereits draußen / Rot = Album/EP wird noch veröffentlicht / Blau = Einzel-Single, die bereits veröffentlicht ist und unbekannt ob Album/EP folgt

Die neue soundskala gibt es am 6. Dezember. Dann gibt es die soundskala Top 15 mit den Songs des Jahres. Bis dahin könnt ihr diese Sendung immer mittwochs um 18 Uhr und samstags ab 17 Uhr nochmal hören, falls ihr etwas verpasst habt.