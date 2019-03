soundskala im märz / 6. märz

Nein, die soundskala geht nicht alle Trends mit. Das würde ja bedeuten, dass in dieser Ausgabe die soundskala in zwei Teile gesplittet werden würde. Aber keine Sorge: das ist nicht der Fall, obwohl heute viel über gesplittete Alben gesprochen wird. Die Foals, Bilderbuch und The 1975 – alle geben sich die Klinke in die Hand in der soundskala mit Dennis Rettberg

Abseits dessen geht es heute wieder auch um viele Newcomer. Mit „Beware Of The Dogs“ kommt zum Beispiel das Debütalbum von Stella Donnelly an diesem Freitag raus. Die bisherigen Songs deuten auf ein bedeutungsvolles Album im Zeichen der Me-Too Debatte. Die komplette Einschätzung hört ihr in der Sendung! Außerdem in der Sendung: neue Singles von K. Flay, Loyle Carner und Jade Bird!

Playlist



In der Sendung waren heute (Reihenfolge alphabetisch): Anna Of The North – Leaning On Myself (Einzelsingle), Bilderbuch – Frisbeee (aus dem veröffentlichten Album „Vernissage My Heart“), Foals – Exits (Single aus kommendem Album „Everything Not Saved Will Be Lost Part 1“), Jade Bird – I Get No Joy (aus dem kommenden Album „Jade Bird“), Jordan Rakei – Mind’s Eye (Einzelsingle), Loyle Carner feat. Jorja Smith – Loose Ende (Einzelsingle (Album wahrscheinlich)), K.Flay – Bad Vibes (Einzelsingle), Stella Donnelly – Tricks (Single aus kommendem Album „Beware Of The Dogs“) The 1975 – Sincerity Is Scary (Single aus veröffentlichtem Album „A Brief Inquiry Into Online Relationships“), The Japanese House – You Seemed So Happy (aus dem veröffentlichten Album „Good At Falling“), 21 Savage – A Lot (aus dem veröffentlichten Album „I Am > I Was“)