soundskala im februar

Mit stürmischen Winden kommt im Februar eine ganz neue Release-Böe auf uns zu geweht. Bis davon alles raus kommt, dauert das noch, aber ein paar Eindrücke kann schon mal die soundskala im Februar liefern – wie immer mit eurem Guide Dennis Rettberg. Neben neuen Tracks bringt euch die kleine Musikrevue am Mittwochabend aber auch Einblicke in neue Alben; diesmal zum Beispiel in „Everything Else Has Gone Wrong“ vom Bombay Bicycle Club oder „RYC“ von Mura Masa!

Die Playlist

Der ultimative Service – alle Songs aus der Sendung fix und fertig zum Selber-In-Die-Playlist-Laden; alphabetisch sortiert. Have Fun!

Die Kurztipps

Kurze Anspieltipps für unterwegs!