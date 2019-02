soundskala im februar / 6. februar

Düster, dunkel und schwer liegt der Winter auf unseren Knochen. Nicht immer muss das etwas schlechtes bedeuten. Die soundskala beschäftigt sich heute wieder mit einigen Neuveröffentlichungen und Vorboten und schwingt dabei immer wieder zwischen Düstere Beatklackerei und sogar frühlingshaften Melodien. Empfehlungen für eure Playlists kommen auch heute wieder in der soundskala von Dennis Rettberg

Heute in der Sendung: 5 Jahre mussten wir auf ein neues Album der Blood Red Shoes warten. Dabei warten laut Drummer Steven nicht mal klar, ob die Band überhaupt nochmal zusammen kommt. Dennis hat mit Steven über das neue Album „Get Tragic“ gesprochen und erfahren was die Hintergründe für den Stilwechsel der Band sind. Außerdem hat Sonka Hinders mit Co-Sänger Jinte Deprez von Balthazar gesprochen. Die belgische Rockgruppe hat Ende Januar ihr Album „Fever“ auf den Markt geschmissen. Sonka spricht mit Jinte über Balthazars Live-Shows und den Einflüssen der Soloprojekte auf die Band. Ansonsten gibt es Feedback zum neuen Album von James Blake und neue Songs von Billie Eilish, Catfish & The Bottlemen und viele mehr!

Playlist

In der Sendung waren heute (Reihenfolge alphabetisch): Annenmaykantereit – Vielleicht Vielleicht (aus dem veröffentlichten Album „Schlagschatten“), Balthazar – Wrong Vibration (aus dem veröffentlichten Album „Fever“) Billie Eilish – bury a friend (Single aus kommendem Album) Blood Red Shoes – Anxiety (aus dem veröffentlichten Album „Get Tragic“), Catfish & The Bottlemen – Longshot (Single aus kommendem Album), Dahlia Sleeps – To The Water (aus der veröffentlichten EP „Love, Lost“), First Breath After Coma – Change (Einzel-Single), James Blake – Mile High (feat. Travis Scott) (aus dem veröffentlichten Album „Assume Form“, Albumbesprechung in der Sendung!), Nilüfer Yanya – In Your Head (Singles aus kommendem Album) The Japanese House – Maybe You’re The Reason (Single aus kommendem Album), Vampire Weekend – Harmony Hall (Single aus dem kommenden Album)

Kurztipps: Dakota– Four Leaf Clover (Einzel-Single), Florence + The Machine – Moderation (Einzel-Single), Maggie Rogers – Burning (aus dem veröffentlichten Album „Heard It In A Past Life“)