soundskala im august / 9. august

Das Buffet ist eröffnet! Zumindest aus musikalischer Sicht, denn an Geschichten rund um die Songs des Augusts lässt sich auf jeden Fall einiges zusammen stellen. Newcomer teilen sich den Platz mit gestandenen Künstlerinnen und Künstlern, Genres gehen Hand in Hand – eigentlich lässt sich da ein perfekter Salat zusammen stellen. Der Koch ist wie immer auch diesen Monat in der soundskala Dennis Rettberg – heute ab 18 Uhr.

Musikalisch ist die Auswahl dabei nicht zu vernachlässigen. Mit Arcade Fire und Mura Masa haben letzten Monat zum Beispiel zwei ganz unterschiedliche Gruppen/Künstler ihr Album rausgebracht. Wie den ersten Songs zu entnehmen war sind Arcade Fire eher in die Disco-Schiene abgerutscht, während Mura Masa die Steel-Drums und RnB-Keule auspackt. Aber wie zeigt sich das auf Albumlänge? Die soundskala gibt euch einen Eindruck. Parallel gibt es noch neuen Elektrofunk aus England, lebensfreudigen Elektropop mit spontanen Tänzen und Herzschmerz mit Mordfall – allerdings ganz ohne Inspector Barnaby. Nach der Sendung findet ihr hier wieder die Playlist.

Die nächste soundskala gibt es am 6. September. Bis dahin wird diese Ausgabe immer mittwochs um 18 Uhr wiederholt, falls ihr später eingeschaltet habt oder die Sendung nochmal hören wollt.