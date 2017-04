soundskala im april / 5. april

Der Frühling ist da und im Fokus stehen Musikvideos? Klingt komisch, muss sich aber gar nicht ausschließen. Wie das klingt hört ihr heute ab 18 Uhr in der soundskala mit Dennis Rettberg.

In der April-Ausgabe sind Musikvideos heute sowas wie der rote Faden. Die Meisten sind nämlich passend um parallel in der Frühlingssonne zu entspannen. Dazu hat die soundskala mit einfühlsamen Singer-Songwriter-Pop, futuristisch-laszivem Hip-Hop und sogar Songs mit Programmiercodes wieder einiges in petto. Nach der Sendung könnt ihr hier an dieser Stelle dann auch wieder wie gewohnt die wichtigsten Playlist-Informationen zu den Songs nachlesen.

Playlist

Drangsal – Schutter – Harieschaim (VÖ: 22. April 2016) Dan Croll – Away From Today – Emerging Adulthood (VÖ: 21. Juli 2017) Sylvan Esso – Die Young – What Now (VÖ: 28. April 2017) Drake – Get It Together (feat. Black Coffee & Jorja Smith) – More Life (VÖ: 18. März 2017) Frances – No Matter – Things I’ve Never Said (VÖ: 17. März 2017) Granada – Lieber Gern Als Hier – Granada (VÖ: 16. September 2016) Lorde – Green Light – Melodrama (VÖ: 9. Juni 2017) alt-J – In Cold Blood – RELAXER (VÖ: 2. Juni 2017) Bearcubs – Underwaterfall – Underwaterfall EP (VÖ: 10. März 2017) Elliot Moss – Closedloop – Boomerang (VÖ: 28. April 2017) Oh Wonder – Ultralife – Ultralife – Single (VÖ: 31. März 2017) Miami Horror – Leila – The Shapes EP (VÖ: 17. März 2017)

Kurztipps: ASTA – Shine, Bergfilm – California, Maximo Park – What Did We Do To You To Deserve This

Die nächste soundskala gibt es am 10. Mai. Falls ihr die Ausgabe von heute verpasst habt: die aktuelle Ausgabe wird bis dahin immer Mittwochs um 18 Uhr wiederholt.