Diese Woche stand unter dem Bücherstern bei hochschulradio düsseldorf – unsere Themenwoche „seitengeflüster“ war die Vorstufe zum WDR5-Literaturmarathon. Im kulturkompass spezial hat Carina Blumenroth nochmal alles zum Thema Literatur, bevor ihr den Literaturmarathon auf der [97.1] hört.

Literaturmarathon

Interview von Carina Blumenroth mit Uta Reitz | Thema: Uta Reitz ist Dramaturgin des Literaturmarathons. Sie hat also, geplant, was heute Abend alles läuft. Was noch zu ihren Aufgaben gehört, hört ihr hier.

Interview von Carina Blumenroth mit Tobias Nowak| Thema: Die Projektleitung für den Literaturmarathon hatte Tobias Nowak inne. Was er alles gemacht hat, um die 24-Stunden Veranstaltung auf die Beine zu stellen, hört ihr hier.

Bücher

Bericht: Lea Rokitta | Thema: Im Kanon des WDR5 Literaturmarathons finden sich hauptsächlich Bücher. Mit „Stufen“ von Hermann Hesse ist aber auch ein Gedicht dabei.

Bericht: Sonka Hinders | Thema: Aus „A long Way down“ von Nick Hornby wird beim Literaturmarathon auch vorgelesen. Wir haben schon mal reingeschaut.

Der goldene Kompass

Bericht: Cate Thráinsson | Thema: „Der Goldene Kompass“ von Philip Pullman ist zwar nicht im WDR5 Literaturmarathon vertreten, aber handelt trotzdem von Neuanfängen. Wir haben mal durchgeblättert.

Geschickt Gendern

Beitrag: Christine Kostka | Thema: Wie gendere ich eigentlich richtig? Der Duden hat das Buch „Geschickt gendern“ rausgebracht. Ein wirklich gutes Buch, aber einen Fauxpas haben sie sich erlaubt. In der Online-Infobereitstellung steht Autor – geschrieben haben das Buch aber Autorinnen.

Poetry on air

Text: Janna Schmidt | Thema: Beim Literaturmarathon gibt es dieses Jahr Poetry Slams. Bei uns gibt es auch einen Slam für euch – exklusiv von Janna Schmidt auf der [97.1]!

Pater in Indien

Interview von Carina Blumenroth mit Simone Fischer| Thema: Simone Fischer ist Pressesprecherin an der Hochschule Düsseldorf – und Autorin. Sie hat letzte Woche ihr zweites Buch veröffentlicht. Wie es entstanden ist und welche Erfahrungen sie aus Indien mitnimmt, hört ihr hier.

„Kariertes Hemd und Samenstau..“

Bericht: Dennis Özmen | Thema: Rosie Fortunello wollte Elektroningeneurin werden und musste vorher durch einen testosteron-dominierten Studiengang. Ihre Erlebnisse hat sie in ihrem Buch „Unter Spannung“ festgehalten.

Eigene Texte diskutieren

Bericht: Laura Seithümmer | Thema: Beim Literaturmarathon werden zum ersten Mal Texte von Hörerinnen und Hörern gelesen. In der Schreibwerkstatt an der HHU“Nocthene“ können Studierende auch selber Texte schreiben und darüber sprechen.

Text: Joshua Poschinski | Thema: Joshua Poschinksi ist Mitglied der Nocthene und hat für hochschulradio exklusiv einen Text aufgenommen.

Text: Silvia Vogt | Thema: Silvia Vogt hat auch einen Text für uns aufgenommen – den könnt ihr euch hier anhören.

Freche Mädchen, fragwürdige Bücher?

Bericht: Julia Rieger | Thema: Früher hat unsere Redakteurin Bücher aus der Reihe „Freche Mädchen, Freche Bücher“ verschlungen – wohl manchmal zu unreflektiert, findet sie heute.

„All Killers, no fillers“

Interview von Judith Mellon mit Markus Luigs (Fotograf und Macher der Düsseldorfer Perlen) | Thema: Markus Luigs fängt Düsseldorfer Momentaufnahmen ein, ohne großen Schnickschnack. Daraus hat er einen Bildband gemacht – die Auswahl ist ihm schwer gefallen.

Altes Englisch, neue Relevanz

Interview von Dennis Rettberg mit Dr. Katie Long (Anglistin HHU) | Thema: Medieval English ist mehr als nur Shakespeare. Zur Bedeutung von mittelalterlicher Literatur und der Arbeit mit ihr haben wir mit der HHU-Anglistin Katie Long gesprochen.