rushhour am montag / 24. juli

Sind Frauen wirklich die besseren Zuhörerinnen und Männer dafür die besseren Einparker? Was hat die Pornoindustrie mit Twitter am Hut? Dieses und vieles mehr in der rushhour am Montag um 16 Uhr mit Cigdem Ünlü.

Männer und Frauen denken gleich

Interview von Cigdem Ünlü mit Katharina Sternke-Hoffmann (Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der HHU) | Thema: Ausgehend von den Gehirnstrukturen nimmt die Neurolinguistin vermeintliche Unterschiede zwischen Mann und Frau in den Blick und macht reinen Tisch.

Spam – Kampagne einer Pornoindustrie auf Twitter

Bericht: Jan Luhrenberg | Thema: Mehrere Millionen Twitter-User sind auf eine unmoralische Werbeaktion hereingefallen. Social Bots haben Nutzende auf kostenpflichtige Portale der Pornoindustrie gelockt.

Diskriminierung von Homosexuellen am Arbeitsplatz

Kommentar: Cigdem Ünlü | Thema: Trans- und Homosexuelle werden am Arbeitsplatz diskriminiert. Die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle Christine Lüders fordert mehr Anlaufstellen.