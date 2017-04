insider am montag / 24. april

Wir kümmern uns um die 38 Thesen des Wahl-O-Mats und die 27 Jahre, die Professor Hollmann schon im Ruhestand ist und trotzdem noch Vorlesungen gibt – der insider mit Lena Bauer.

38 Thesen zur Landtagswahl

Interview von Lena Bauer mit Jonas Israel (Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Wahl-O-Mat-Forschung an der Heine-Uni) | Thema: Heute Mittag wird der Wahl-O-Mat freigeschaltet. Wir haben geklärt, was der Wahl-O-Mat kann – und was nicht.

92 Jahre alt und immer noch Prof

Interview von Lena Bauer mit Prof. Witold Hollmann (Professor an der Deutschen Sporthochschule Köln) | Thema: 27 Jahre ist Witold Hollmann im Ruhestand und trotzdem hält er immer noch seine Vorlesung. Der 92-jährige Prof erklärt uns, was ihn motiviert Tag für Tag im Hörsaal zu stehen.

Proteste gegen die AfD

Bericht: Maximilian Rieger | Thema: Zehntausende Menschen demonstrieren in Köln gegen den Bundesparteitag der AfD. Obwohl es meist friedlich blieb, war die Stimmung aufgeheizt.

Macron vs. Le Pen

Bericht: Tim Neumann | Thema: Die französische Bevölkerung hat gewählt: Macron und Le Pen stehen sich in der Stichwahl gegenüber.

Hochschulen im Facebook-Vergleich

Bericht: Philipp Schübel | Thema: Die Düsseldorfer Hochschulen führen ihre eigenen Facebook-Seiten mit sehr unterschiedlichen Inhalten – ein Vergleich.

