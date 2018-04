rushhour am montag / 23. april

Die HSD ist jetzt Fairtrade-Uni, ein Semester mit Sigmar Gabriel und Rassismusvorwürfe gegen Starbucks. Diese und mehr Themen in der rushhour mit Sonka Hinders.

Die Hochschule Düsseldorf ist jetzt eine Fairtrade-Uni

Interview von Sonka Hinders mit Professor Horst Peters | Thema: Mit der Auszeichnung kommen ein paar Aufgaben und eine große Verantwortung auf die Uni zu.

Sigmar Gabriel als Gastdozent an der Uni Bonn

Bericht: Chris Hauser | Thema: Sigmar Gabriel erklärt Studierenden in Bonn die Welt. Sigmar Gabriel erklärt Studierenden in Bonn die Welt. In seiner Vorlesung geht es um die deutsch Europa- und Außenpolitik. Auch über aktuelle Themen äußert sich der ehemalige Außenminister.

Rassismusvorwürfe gegen Kaffeekette Starbucks

Bericht: Dustin Heye | Thema: Weil zwei Afroamerikaner nichts bestellten und die Toilette benutzen wollten, wurden sie in der Filiale festgenommen. Als Konsequenz hat Starbucks jetzt angekündigt, rund 8000 Filialen für einen Tag wegen Schulungen gegen Rassismus zu schließen.

Frischer Wind mit Nahles an der Spitze?

Bericht: Chris Hauser | Thema: Andrea Nahles ist seit 155 Jahren Parteigeschichte die erste Frau an der Spitze der SPD. Mit ihrer neuen Position möchte sie eine Erneuerung der Partei erreichen.

