rushhour am montag / 18. dezember

Für die letzte Montags-rushhour in diesem Jahr blicken wir zurück auf persönliche Highlights, aber auch nach vorn auf die Weihnachtstage und auf die gute alte Vorsatzliste. Achja, und es ist der Tag der arabischen Sprache! Die rushhour – mit Dennis Fanty.

Gänsehaut und gute Musik

Bericht: Nadine Klein I Thema: Unsere Kollegin Nadine aus der Musikredaktion war in diesem jahr auf vielen Konzerten…auf sehr vielen Konzerten. Nun blickt sie zurück und stellt euch ihre absoluten Highlights vor.

Weihnachten mit Michel und Pippi Langstrumpf

Bericht: Kathi Birkenbeul I Thema: Sind wir mal ehrlich, mit am meisten freut man sich an Weihnachten doch auf die ganzen kitschigen Filme und Märchen, die dann im Fernsehen gezeigt werden. Unsere Kollegin Kathi hat sich deswegen ihr perfektes Weihnachtsprogramm festgestellt, ist aber dabei auch zu einer wichtigen Erkenntnis gekommen.

Weltsprache mit vielen Dialekten

Bericht: Saskia Schlesinger I Thema: Heute ist der internationale Tag der arabischen Sprache. Das haben wir zum Anlass genommen, die Besonderheiten dieser Sprache genauer unter die Lupe zu nehmen.

Liebe Vorsätze…

Bericht: Kathi Birkenbeul I Thema: Jedes Jahresende dasselbe: alle machen sich verrückt wegen der Vorsätze fürs neue Jahr, und halten sich am Ende doch nicht dran. Deswegen haben wir mal einen Brief an die guten Vorsätze geschrieben und uns gefragt, ob sie nicht noch was Besseres auf Lager haben.

