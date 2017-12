rushhour am montag / 11. dezember

Weihnachts- und Feierlaune dominiert heute das Team der rushhour. Denn wir sind nicht nur Campusradio-Gewinner in der Kategorie „Wissenschaft“ sondern haben bei dem kalten Wetter schon ganz viele warme Weihnachtsgesühle, die wir mit euch teilen wollen – die rushhour mit Dennis Fanty.

Auszeichnungen für Hochschulfunk in NRW

Bericht: Nadine Klein I Thema: Am vergangenen Samstag wurde zum 16. Mal der Campus-Radio-Preis der Landesanstalt für Medien in NRW verliehen. Auch hochschulradio düsseldorf ist unter den Gewinnerinnen und Gewinnern. Wir haben für euch zusammengefasst, in welchen Kategorien Preise verliehen wurden und welche Beiträge ausgezeichnet wurden.

Sommer, Sonne, Weihnachtsbaum

Bericht: Kathi Birkenbeul I Thema: An Weihnachten grillen und abends noch mal in den Pool springen? Das geht (leider) im Moment nicht in Deutschland, dafür aber in Australien! Redakteurin Kathi hat Weihanchten in Down Under verbracht und erzählt, welche Bräuche die Australier haben und wie sich Weihnachten im Hochsommer anfühlt.

„Jamaika-Aus“ ist das Wort des Jahres

Bericht: Saskia Schlesinger I Thema: Das Wort des Jahres wurde von der Gesellschaft für Deutsche Sprache ernannt und lautet: „Jamaika-Aus“. Warum gerade dieses Wort die Rangliste in diesem Jahr anführt und welche Wörter oder Phrasen noch zu Wahl standen, haben wir für euch zusammengefasst.

Basteln für die Weihnachtsstimmung

Bericht: Kathi Birkenbeul I Thema: Gestern fiel der erste Schnee und in weniger als zwei Wochen ist schon Heiligabend – aber ihr seit noch nicht in Weihnachtsstimmung? Wir haben ein paar DIY-Projekte zusammengefasst, mit denen ihr die heimische Fensterbank im Nu weihnachtlich schmücken könnt.

