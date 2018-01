rushhour am montag / 08. januar

In der ersten rushhour im neuen Jahr haben wir nicht an Themen gespart, denn wir wollen euch gut informiert in ein neues hochschulradio-Jahr starten lassen! Die rushhour – mit Dennis Fanty.

Bambusbecher oder Mogelpackung?

Bericht: Katharina Birkenbeul I Thema: Bambusbecher gelten als ökologische Alternative zu den klassischen To-Go Becher aus Plastik. Gut für die Umwelt sollen sie aber wohl doch nicht sein. Wir haben uns die angeblichen Umweltsünder mal näher angeschaut.

Schmeichler für die Stimme

Bericht: Nadine Klein I Thema: In dem letzten Monat der Vorlesungszeit müssen viele Studierende noch leidige Referate oder Vorträge halten. Doch neben einer stimmigen Präsentation und den richtigen Informationen trägt auch die Stimme einen großen Teil zur Qualität des Vortrags bei. Für die wichtigsten Helfer und Tricks habne wir mal eine Stimmexpertin um Rat gefragt.

Awareness-Week auf dem HHU Campus

Bericht: Katharina Birkenbeul I Thema: Heute startet die „Awareness Week“ an der HHU. Mit der Veranstaltung mchte der AStA auf verschiedene Arten von Diskriminierungen aufmerksam machen. Bis zum 12. Januar gibt es dazu einige spannende Veranstaltungen.

Neue Regeln braucht das Jahr

Bericht: Saskia Schlesinger I Thema: Ein neues Jahr bringt neue Gesetze und Regelungen. Was ihr beachten müsst und worauf ihr euch vielleicht auch freuen könnt, haben wir für euch zusammengefasst.

Terminbewältigung

Bericht: Katharina Birkenbeul I Thema: Mit dem Beginn des neuen jahres kommt wieder eine Flut von Terminen, die alle organisiert werden müssen. Wir geben euch Ideen, wie ihr euch euren eigenen Terminkalender basteln könnt.

