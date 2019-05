rushhour am freitag / 31. mai

Eine knappe Woche nach der Europawahl beschäftigt die rushhour sich weiterhin mit Themen aus ganz Europa. Österreichische Politik, deutscher HipHop, niederländischer Garage-Rock und englische Wahrzeichen – das alles in der rushhour mit Tobias Schlemper.

Frauen an der Spitze

Bericht: Anni Stosberg | Thema: In Österreich gibt es seit gestern die erste Kanzlerin in der Geschichte des Landes. Wir schauen, wie die Situation in anderen Ländern aussieht.

Garage-Rock aus den Niederlanden

Bericht: Sonka Hinders | Thema: Die niederländische Garage-Band Pip Blom ist seit Ende letzten Jahres ein heißer Newcomer-Tipp. Heute veröffentlichen sie ihr Debütalbum „Boat“.

Für mehr Diversity im Rap

Interview von Anni Stosberg mit Rapper Sir Mantis | Thema: Der deutsche Rapper Sir Mantis gilt als erster Transmann im deutschen Rap. Das ist eines Themen auf seinem aktuellen Album „Jennifer Gegeläufer“.

Süßer die Glocken nie klingen

Moderation: Tobias Schlemper | Thema: Im Moment herrscht zwar Baustelle – normalerweise ist der Glockenton des Big Ben aber eines von Londons wichtigsten Wahrzeichen. Heute vor 160 Jahren ist der Westminster-Schlag zum ersten Mal erklungen.

Die rushhour – immer freitags von 16 bis 18 Uhr!