rushhour am freitag / 3. märz

Das Wochenende steht vor der Tür und eine turbulente Woche liegt hinter uns. Die rushhour hat darauf nochmal zurückgeblickt. Die rushhour am freitag – mit Dennis Rettberg.

Heißen wir so wie wir aussehen?

Bericht: Marina Peters | Thema: Einer israelischen Studie zufolge kann unser Aussehen viel Aufschluss über unseren Namen geben. Marina Peters hat sich die Studie genauer angeschaut.

Aber wie sieht das Ganze dann in der Praxis aus? Marina Peters hat auf dem Campus nachgefragt, wie unsere Redaktionsmitglieder anhand ihres Aussehens heißen könnten.

Im Kampf gegen Internet-Trolle und Hasskommentare

Bericht: Rebecca Wasinski | Thema: Der öffentlich-rechtliche Sender NRK in Norwegen versucht gegen Hasskommentare unter ihren Artikeln vorzugehen. Frei nach dem Motto: Erst lesen, dann kommentieren. Wie genau das funktioniert hat Rebecca Wasinski erklärt.

Kölle Alaaf mit One Republic

Bericht: Kerstin Gebhard | Thema: Die britische Poprock Band One Republic hat am Rosenmontag im Rahmen der Telekom Street Gigs im Karnevalsmuseum in Köln gespielt. Kerstin Gebhard war dabei und hat den Abend nochmal zusammengefasst.

China am Fußballhimmel

Interview: Dennis Rettberg mit Prof. Sebastian Ulrich | Thema: Die chinesischen Fußballclubs kaufen sich momentan einige Fußballstars ein, denn Fußball wird im Südosten immer beliebter. Warum China in den Fußball so investiert und was sich die Fußballclubs davon erhoffen, hat Prof. Sebastian Ulrich im Interview erklärt.