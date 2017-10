rushhour am freitag / 27. oktober

Nichts geht mehr! Auf dem Weg zu den Hochschulen in Düsseldorf könnte es in den kommenden Tagen einige Probleme geben. Was genau sagen wir euch in der rushhour – heute mit Dennis Rettberg.

Rien ne va plus

Bericht: Sonka Hinders | Thema: Die Rheinbahn hat heute mit Gleisbauarbeiten an den Haltestelle Bilk-S und Karolingerplatz begonnen. Dadurch werden einige Linien beeinflusst.

Leoniden in Concert

Interview von Dennis Rettberg mit Jakob (Gesang) & Djamin (Syntheziser) | Thema: Heute Abend spielen Leoniden im Tube. Vor ihrem Konzert haben die Indie-Pop-Musiker vorbei geschaut und auch ihren Platz im Indie Pop erklärt.

Veganes Essen

Bericht: Tobias Schlemper | Thema: Die Tierschutzorganisation PETA hat die vegan-freundlichsten Hochschul-Mensen in Deutschland ausgezeichnet. Wir haben euch das Ergebnis zusammengefasst und euch gefragt wie ihr zum veganen Angebot in Düsseldorf steht.

Tom Odell im Interview

Interview von Dennis Rettberg mit Tom Odell (Musiker) | Thema: Tom Odell ist der Headliner beim New Fall Festival. Das beginnt in wenigen Wochen. Wir konnten mit ihm über seine Musik und seinen Auftritt beim New Fall reden.

