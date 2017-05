rushhour am freitag / 26. mai

Dass die Form der Schule das Studium beeinflusst ist nicht wirklich neu, aber laut einer neuen Studie hat sogar die Anzahl der Jahre zum Abitur Einfluss auf die Lust zum Studium. Ein neuer Beitrag im Fight um G8 oder G9. Die rushhour – heute mit Dennis Rettberg

„Erstmal was anderes“

Bericht: Tobias Schlemper | Thema: Eine neue Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zeigt, dass G8 anscheinend bei vielen Schülerinnen und Schülern die Lust aufs Studium mehr verdirbt als bei G9. Was sagen die Studierenden an der HHU dazu?

Fakten zum Schutz

Interview von Dennis Rettberg mit Prof. Markus Dahm (Hochschule Düsseldorf) | Thema: Die Atomreaktoren im belgischen Tihange und Doel sind schon länger in der Kritik, weil sie nicht mehr besonders sicher sind. Viele wünschen sich die Abschaltung um einen Unfall zu vermeiden. An der Hochschule Düsseldorf will man deswegen jetzt die Radioaktivität im Auge halten. Seit kurzem gibt es eine Messstation.

