rushhour am freitag / 24. märz

Die Zeit geht ohne Erbarmen immer weiter voran. Egal ob wir das wollen oder nicht. Worin die Menschen aber eine zeitliche Macht haben ist die Zeitumstellung! Am Wochenende ist es wieder soweit und wir haben uns deshalb in der rushhour ein wenig mehr damit beschäftigt. Die rushhour – heute mit Dennis Rettberg.

„Tick, Tack, Tick, Tack“

Bericht: Marina Peters | Thema: Im Kinderbuch Momo war immer von den grauen Herren die Rede die Zeit stehlen. Am Wochenende stehen die grauen Herren wieder auf. Dann wird die Uhr nämlich eine Stunde nach vorn gestellt. Deswegen haben uns mal mit den Hintergründen beschäftigt.

Essen frei Haus

Interview von Dennis Rettberg mit Prof. Christian Wey (Professor der Volkswirtschaftslehre an der HHU) | Thema: Amazon will demnächst seinen Dienst Fresh auch in Deutschland an den Start bringen. Das hat das Unternehmen diese Woche bekannt gegeben. Aber was will Amazon mit dem Lebensmittelhandel? Und kann sich das durchsetzen?

Sie kommt! – Jetzt aber wirklich…

Bericht: Philipp Schübel | Thema: Es hat was von einer Drohung, die nie wahr gemacht wurde. Die PKW-Maut soll eigentlich schon seit einigen Jahren kommen. Bisher ist sie meist an Einsprüchen aus der EU gescheitert. Heute hat der Bundestag wieder für den neuesten Entwurf der PKW-Maut gestimmt. Jetzt soll sie kommen, also wirklich…

Job mit Grenzen

Bericht: Philipp Schübel | Thema: Eine neue Studie hat herausgefunden: an Universitäten wird mehr mit befristeten Jobs gearbeitet als gedacht. Das kritisiert jetzt auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.

Literatur to go

Bericht: Miriam Forys | Thema: Einfach für ganz wenig Geld ein kleines Gedicht oder Büchlein für unterwegs ziehen. Mit dem Literaturautomaten ist das ganz spontan möglich. Wir haben die beiden Frauen hinter dem Projekt gefragt.

