rushhour am freitag / 19. april

Nicht nur der insider is back! Auch die rushhour gibt sich nicht geschlagen. Ab jetzt immer montags, mittwochs und freitags von 16-18 Uhr halten wir euch über das Geschehen auf der Campus und in der Welt auf dem Laufenden. Die rushhour heute – mit Dennis Fanty.

Yes We Can

Bericht: Dennis Rettberg | Thema: … do re-elections! Das ist die Entscheidung, die das britische Parlament heute getroffen hat. Mit einer großen Mehrheit hat es den Plänen der Premierministerin Theresa May zugestimmt Neuwahlen durchzuführen. Diese könnten aber besonders für junge Menschen in Großbritannien auch eine Chance sein.

Von Gärten und Comics

Bericht: Mathias Hendrix | Thema: Jedes Semester gibt es neue Veranstaltungen an der Uni. Darunter befinden sich wissenschaftliche, lehrreiche aber auch skurrile Seminare. Ein paar Veranstaltungsperlen haben wir am Beispiel der HHU einmal für euch rausgesucht.

