rushhour am freitag / 12. mai

Countdowns sind um uns rum. Die einen fiebern auf dem ESC hin, die anderen auf die Landtagswahl in NRW am Wochenende. Fakt ist: die rushhour hatte einiges zu besprechen. Die rushhour – mit Dennis Rettberg.

Falk bleibt!

Bericht: Maximilian Rieger | Thema: Eigentlich war das Ende der Gastprofessur schon besiegelt, aber jetzt darf Dieter Falk doch an der Robert-Schumann Musikhochschule bleiben. Es haben sich Spender gefunden!

Die letzten Schritte

Bericht: Dennis Rettberg: | Thema: Die Landtagswahl in NRW ist nicht mehr weit weg. Was machen die Parteien auf der Zielgeraden? Welche Rollen werden sie einnehmen. Wir haben die Lage nochmal sondiert.

Bewährung für Pokemon Go-Jagd

Bericht: Tobias Schlemper | Thema: In Russland wurde ein Student jetzt zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Grund: er hat Pokemon Go in einer Kirche gespielt.