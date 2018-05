rushhour am freitag / 11. mai

Gyros, Ouzo und Sirtaki – und das am Rhein. Es ist Griechenland-Festival in Düsseldorf. Und eine Kinderkrankenschwester von „Ärzte ohne Grenzen“ erzählt von ihren Erfahrungen. Das alles in der rushhour mit Laura Seithümmer.

Griechischer Rhein

Bericht: Marina Peters | Thema: Kultur zum Anfassen, griechische Leckerbissen zum Entdecken und Probieren gibt es von Donnerstag bis Sonntag beim 2. Griechenland-Festival in Düsseldorf. Kleiner Tipp: Kommt am besten hungrig!

Als Krankenschwester im Krisengebiet

Interview von Laura Seithümmer mit Rosa-Maria Mallard (Kinderkrankenschwester bei Ärzte ohne Grenzen) | Thema: Was genau machen die Leute, die sich bei Ärzte ohne Grenzen engagieren? Diese und andere Fragen können Interessierte am Sonntag bei der Katholischen Hochschulgemeinde Düsseldorf klären. Kinderkrankenschwester Rosa-Maria Mallard berichtet von ihren Erfahrungen.

