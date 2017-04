rushhour am donnerstag/ 6. april

Wie werden Geflüchtete in Düsseldorf bei der Wohungssuche unterstützt? Und was machen 20 Staats- und Regierungsoberhäupter heute in Düsseldorf? Das und viel mehr gab es heute in der rushhour mit Lena Bauer!

Stadt will Geflüchtete bei der Wohnungssuche unterstützen

Bericht: Laura Seithümmer | Thema: Die Stadt will Mietverträge für die Geflüchteten unterschreiben. NAch einem Jahr übernehmen dann die Geflüchteten den Vertrag.

Let´s talk about Digitalisation

Bericht: Julia Rieger | Thema: Die Staats-und Regierungsoberhäupter der G20 treffen sich heute und morgen in Düsseldorf und suchen nach Strategien dür die Digitalisierung.

Düsseldorf: Jeck erst recht!

Bericht: Saskia Jende | Thema: Das neue Karnevalsmotto für die nächste Session in Düsseldorf ist gefunden! Wie es zu diesem Motto kam, hört ihr hier.

LP in Köln

Bericht: Julia Rieger | Thema: Die Indie-Singer-Songwriterin „LP“ kommt mit ihrem Album nach Köln – warum sich das Konzert lohnt, könnt ihr hier nachhören.

Gesetz gegen Hasskommentare?

Bericht: Saskia Jende | Thema: Die Kritik an einem Gesetz gegen Hasskommentare ist ziemlich groß. Das hat unterschiedliche Gründe.

