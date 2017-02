rushhour am dienstag/ 21. februar

Kommt sicher nach Hause, ernährt euch in den Prüfungphasen gesund und wisst sofort, wo ihr kostenlos Leitungswasser bekommt – ohne heimlich in die WC’s zu schleichen und dort das Wasser abzufüllen. Moderator Tim Neumann verrät euch wie ihr das alles schafft – und zwar in der dienstags-rushhour.

Achtung! Die Zombies kommen. Oder so ähnlich…

Bericht: Andrea Santrau | Thema: Der US-Bundesstaat Illinois hat den Oktober offiziell für den „Zombie-Vorbereitungs-Monat“ erklärt. Aber was genau steckt denn dahinter?

„Ich begleite dich sicher nach Hause.“, verspricht die App „Wayguard.

Bericht: Judith Mellon | Thema: „Schreib mal, wenn du heile nach Hause gekommen bist.“-Fans werden sich bestimmt über diese App freuen, denn mit Wayguard geht man quasi nicht allein nach Haus. Was die App außerdem kann, könnt ihr jetzt nachhören.

„Leitungswasser for free!“

Bericht: Tim Neumann | Thema: Leitungswasser abzuzapfen, die einen machen es heimlich, die anderen werden dabei schief angeguckt. Dass es auch anders geht zeigen Refill Hamburg und Alternulltiv im Interview.

Werbung okay, aber bitte nicht Rechts!

Bericht: Andrea Santrau | Thema: Kellogs hat ihre Werbung von einer rechten Seite genommen. Die „Sleeping Giants“ haben Kellogs darauf hingewiesen, aber was ist der Job von den „Sleeping Giants“?

Wie kann man sich eigentlich gesund ernähren, wenn die Hausarbeiten einen erschlagen?

Bericht: Kerstin Gebhard | Thema: Es ist zwar schwer, sich bei Stress gesund zu ernähren, aber unmöglich ist es nicht. Wir haben einige Tipps und Tricks zusammengestellt, damit auch ihr ein gutes Gewissen beim Essen habt.

Und die Medaille geht an…

Bericht: Judith Mellon | Thema: Es ist Winter, da liegt der Wintersport sehr nahe. Wer schon welche Medaillen abgeräumt hat, wer unter Doping-Verdacht steht und wer noch auf Preise hoffen darf erfahrt ihr hier.