reimemonster am freitag / 23. august

Heute gibts wieder viel frische Mucke, besonders aus den USA. Unter anderem Young Thug hat ein neues Album am Start mit „So much fun“ und The Game teast mit dem Track „West Side“ auf das vorerst letzte Album seiner Karriere.

Wir quatschen aber auch, und zwar mit den Jungs von Hartz Angels. Ihre Single „3er BMW“ war bereits auf der reimemonster-Playlist.

Im Interview verraten Hartz Angels, wie sie zusammen gefunden haben, was gerade bei ihnen los ist und was 2019 noch ansteht.

Das und mehr ab 18 Uhr mit Anni Stosberg auf der [97.1]!

Interview Hartz Angels

Playlist

Lil Pump feat. French Montana + Quavo – Pose to do Young Thug – Light it ip Sero – Scorpio Kool Savas – Deine Mutter Hartz Angels – 3er BMW Thaiboy Digital – Lip Service Swae Lee feat. Drake – Won’t be late The Game – West Side Hilltop Hoods feat. Illy + Ecca Vandal – Exit Sign Meghan the Stallion feat. Nicki Minaj + Ty Dolla Sign – Hot Girl Summer Chance the Rapper – Do you remember

reimemonster- immer freitags ab 18 Uhr auf dr [97.1]!