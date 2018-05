reimemonster am freitag / 18. mai

Die neue reimemonster-Ausgabe beschäftigt sich heute mit einem besonderen Künstler, nämlich Falco. Der hat in den 1980ern und 90ern deutschen Sprechgesang in unsere Ohren und vor allem in die Charts gebracht.

1998 ist er gestorben und um seinen 20. Todestag haben sich deutschsprachige Rapper Falco-Hits geschnappt und diese mit Rap und HipHop gemixt. „Sterben um zu leben“, heißt die ganze Platte, die am 25. Mai veröffentlicht wird.

Ein paar Auszüge gibt es heute, außerdem neue Musik von Skipp Whitman und Post Malone!

Ab 18 Uhr mit Oberreimemonster Anni Stosberg am Mikro!

Playlist

Naughty By Nature – Hip Hop Hooray Celo & Abdi feat. Niqo Nuevo + Falco – Vienna Calling Eve feat. Gwen Stefani – Let Me Blow Your Mind Post Malone feat. Nicki Minaj – Ball for me Zugezogen Maskulin + Falco – Junge Römer Cassidy – I’m a Hustla Ali As + Falco – Jeanny Cardi B feat. Bad Bunny + J Balvin – I like it Skipp Whitman feat – El Aye Sido + Falco – Kommissar Roots Manuva – Don’t breathe out Post Malone feat. 21 Savage – rockstar Prinz Pi – Kompass ohne Norden

reimemonster – hiphop und rap auf der [97.1]. immer freitags ab 18 Uhr!