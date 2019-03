diskussion um promotionsrecht an hochschulen





Die Diskussion

Um zu promovieren, müsst ihr normalerweise an einer Universität studieren. Fachhochschulen haben lediglich in bestimmten Fällen ein Promotionsrecht. Das Graduierteninstitut NRW und das Landes-ASten-Treffen NRW möchten das ändern und ein volles Promotionsrecht für Fachhochschulen erreichen.

Das Graduierteninstitut, das Landes-ASten-Treffen NRW und der Landtag haben zu einem Symposium eingeladen, bei dem sich Beteiligte und Interessierte austauschen können. Wir übertragen das Symposium für euch live aus dem Landtag!









Der Video-Stream

Der Live-Stream startet mit Beginn der Veranstaltung um 16 Uhr.

Der Video-Stream wird uns freundlicherweise vom Landtag NRW zur Verfügung gestellt.

Alternativ ist der Stream auch hier empfangbar:

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/Webmaster/GB_I/I.1/video/video.jsp?id=2200123

Der Ablauf

16.00 Uhr: Begrüßung durch André Kuper, Präsident des Landtags NRW

16.10 Uhr: Begrüßung durch Prof. Dr.-Ing. Martin Sternberg, Vorstandsvorsitzender des Graduierteninstituts NRW

16.15 Uhr: Input durch Prof. Dr. rer. pol. Ute von Lojewski, Rektorin der FH Münster und stellvertretende Vorstandsvorsitzende der LRK FH in NRW: „Studieren und Forschen an HAW in NRW“

16.30 Uhr: Podiumsdiskussion mit Studierenden und Promovierenden sowie Mitgliedern des Wissenschaftsausschusses des Landtags

Dr. Stefan Berger (CDU)

Dietmar Bell (SPD)

Angela Freimuth (FDP), Vizepräsidentin des Landtags

Matthi Bolte-Richter (Die Grünen)

Helmut Seifen (AfD)

Prof. Dr. Utel von Lojewski (FH Münster), LRK FH

Scarlet Siebert (TH Köln), Doktorandin

Pit Podleschny (WH Gelsenkirchen), Doktorand

Yannick Janßen (FH Münster), AStA Referent für Hochschulpolitik

Marco Trawinsky (FH Aachen), AStA Vorsitzender

Weitere Infos

Unsere Berichterstattung zum Promotionsrecht von Hochschulen hört ihr auf der [97.1] und findet ihr online bei unserer Politik-Sendung politur.