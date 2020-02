politur am donnerstag / 6. februar

Pleiten, Pech und Pannen in den USA. Streit um die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen. Das und mehr in der politur mit Tim Neumann.

Wahl-Debakel ohne Ergebnis

Bericht: Dennis Rettberg | Thema: In dieser Woche hat die demokratische Partei in den USA ihre Vorwahlen gestartet – begleitet von vielen technischen Pannen.

Die politische Zäsur in Thüringen

Interview von Tim Neumann mit Dr. Gregor Zons (Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Parteienforschungsinstituts an der Heine-Uni) | Thema: In Thüringen wurde erstmals ein deutscher Ministerpräsident von einer teilweise rechtsextremen Partei gewählt. Mittlerweile ist der Ministerpräsident wieder zurückgetreten.

Quo vadis, Erasmus?

Bericht: Lena Harjes | Thema: Der Brexit verändert vieles. Wir erklären, wie es mit dem Erasmus-Programm für Großbritannien weiter geht.

„Alle sind noch da, nur die Toten nicht“

Bericht: Katharina Hermes | Thema: Am 6. Februar findet an der Hochschule Düsseldorf eine Gedenkveranstaltung zum rassistischen Brandanschlag vor 27 Jahren in Solingen statt.

