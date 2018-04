politur am donnerstag / 26. april

Das LAT will eine KAmpagne gegen die geplante Hochschulreform in die Wege leiten. Das war unter anderem auch Thema auf der Sitzung des Studierendenparlaments der Heine-Uni. Außerdem gab es eine Lesung zum Thema Körperideale und Bodyshaming, Kurt Bock war im Rahmen seiner Wirtschaftsprofessur an der Heine-Uni und Andrea Nahles ist die neue SPD-Parteivorsitzende – die Themen in der politur mit Laura Seithümmer.

Nahles und die 66 %

Interview von Laura Seithümmer mit Lukas Marvin Thum (Juso HSG) | Thema: Mit 66 % der Stimmen wurde Andrea Nahles am Sonntag zur neuen SPD-Parteivorsitzenden gewählt. Das ist nicht besonders viel.

Fa(t)shionista

Beitrag: Theresa Schültken | Thema: Unter Bodyshaming leiden vor allem dickere Menschen. Damit beschäftigt sich die Autorin des Buches „Fa(t)shionista – rund und glücklich durchs Leben“ und hat bei einer Lesung des Frauenreferates darüber gesprochen.

Kampagne gegen das neue Hochschulgesetz

Beitrag: Laura Seithümmer | Thema: Sowohl auf der Studierendenparlamentssitzung des Heine-AStas, als auch auf dem Landes-ASten-Treffen waren das Eckpunktepapier und die damit verbundene geplante Hochschulreform Thema. Die ASten planen jetzt eine gemeinsame Kampagne.