An der Hochschule Düsseldorf wurde gewählt. Jetzt gibt es einen neuen AStA-Vorsitz, der im kommenden Jahr die hochschulpolitischen Aktionen und Aufgaben regeln soll. Währenddessen hat das Studierendenparlament an der Heine-Uni beschlossen, die Medizinische Flüchtlingshilfe Düsseldorf finanziell zu unterstüzten. Außerdem hat die Fridays for Future Gruppe in der vergangnen Woche der Rektorin der Heine-Uni ihre Forderungen übergeben und Annegret Kramp-Karrenbauer hat ihr neues Amt angetreten – die politur mit Laura Seithümmer.