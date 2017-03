politur am donnerstag / 23. märz

All-Gender-Toiletten werden an der Hein-Uni heftig diskutiert. Auch die Reduzierung des Tutor-Programms in den Wohnheimen des Studierendenwerks sorgt für Unmut. Diese und weitere Aufreger in der politur mit Tim Neumann.

Toiletten für alle

Bericht: Laura Seithümmer | Thema: Die Gender-projektstelle arbeitete an einem Konzept, um All-Gender-Toiletten einzuführen. Sind solche Toiletten nötig?

Kleiner 5

Interview von Cigdem Ünlü mit Paulina Fröhlich (Initative Kleiner 5) | Thema: Wie reagiert man auf Hetze in sozialen Netzwerken oder im echten Leben? „Kleiner 5“ möchte Ideen liefern.

Pulse of Europe

Bericht: Phoebe Köster | Thema: Auch in Düsseldorf demonstrieren die Europa-Fans jeden Sonntag. Wir waren bei der Demo auf dem Burgplatz dabei.

Interview von Maximilian Rieger mit Hansjörg Schmitt (Organisator von „Pulse of Europe“ | Thema: Hinter Pulse of Europe steckt Hansjörg Schmitt und sein Team. Er erklärt, was hinter Pulse of Europe steht und warum es kein „Anti-Pegida“ ist.

Studierendenwerk reduziert Tutor-Programm

Bericht: Tim Neumann | Bericht: Tutorinnen und Tutoren sind für das soziale Miteinander in den Wohnheimen zuständig, doch nicht alle machen ihre Arbeit. Das Studierendenwerk möchte aufräumen, die Tutorinnen und Tutoren fühlen sich arrogant behandelt.

Politische Kommunikation an der HHU

Interview von Tim Neumann mit Christopher Bonnen (Organisator des DFPK 2017) | Thema: Das Düsseldorfer Forum Politische Kommunikation bietet studentischen Forschenden eine Bühne. Dort dürfen sie ihre Projekte vorstellen.

