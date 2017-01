politur am donnerstag / 12. januar

Noch eine Woche dann wird Donald Trump auch offiziell Präsident der USA werden. Kurz davor ist er jetzt aber schon wieder zum Politikum geworden. Mehr dazu hatten wir heute in der politur mit Dennis Rettberg.

All About Sex?

Bericht: Dennis Rettberg | Thema: Eigentlich sollte es bei Pressekonferenz am Mittwoch nur darum gehen wie Donald Trump mit seiner Firma in der Amtszeit umgehen will. Am Ende wurde es eine denkwürdige Pressekonferenz über Hacking, Geheimdienste und auch angebliche Sexvideos.

All About Elections

Bericht: Lena Bauer | Thema: Mittlerweile gibt es sogar der kommende US-Präsident Trump zu: Russland hat die US-Wahl im November mit Hacking-Angriffen beeinflusst. Aktuell wächst deshalb die Angst, dass auch in Deutschland die Bundestagswahl 2017 gehackt werden könnte.

All About Books

Bericht: Cigdem Ünlü | Thema: Seit März kann man auf dem Campus der HHU keine Bücher mehr im Stern-Verlag kaufen. Die Buchhandlung musste im Zuge einer kollektiven Schließung auch an der HHU die Tore schließen. Was das betrifft, tut sich aber langsam etwas.

All About Refugees

Bericht: Ann-Kristin Reimers | Thema: Nach dem Fall Anis Amri gibt es immer mehr Diskussionen zum Thema Abschiebungen. Denn gerade was die so genannten Maghreb-Staaten betrifft herrscht Uneinigkeit.

All About Oil

Bericht: Lena Bauer | Thema: Öl regiert die Welt. Besonders die Golfstaaten Katar und Saudi-Arabien verdienen damit die Welt. Saudi-Arabien hat jetzt aber angekündigt die Ölförderung zu reduzieren.

Die politur – immer donnerstags um 18 Uhr