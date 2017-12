politur am donnerstag | 1. dezember

Die Gastprofessur 2018 an der Heine-Uni geht an Joachim Gauck. Das gefällt nicht allen. Außerdem schauen wir, wieso es an der Heine-Uni aktuell eine Liste mit dem Namen „der Kuchen ist gegessen“ gibt – die politur mit Laura Seithümmer.

Der Kuchen ist gegessen – eine hochschulpolitische Liste

Interview: Laura Seithümmer mit Dirk Brüggemann | Thema: Im SP der Heine-Universität sitzt eine Liste mit dem Namen „der Kuchen ist gegesse“. Aber warum?

Gauck – ja, Zustimmung – bedingt

Bericht: Laura Seithümmer | Thema: Joachim Gauck ist der Heine.Gastprofessor 2018. Einige hochschulpolitische Listen sind damit nicht einverstanden.

Bericht: Laura Seithümmer | Thema: Nachdenken über das Eigene und das Fremde – was könnte mit dem Titel der Veranstaltungen im Rahmen der Gastprofessur gemeint sein?