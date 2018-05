politur am donnerstag / 03. mai

Der Pflegenotstand war Thema auf dem Junge Pflege Kongress in Bochum, im Haus der Universität ging es in einem Vortrag um #metoo und an der Heine-Uni war Stipendienmesse – die Themen in der politur mit Laura Seithümmer.

Junge Pflege Kongress

Interview von Laura Seithümmer mit Saskia Rose | Thema: „Pflegenotstand“ – das ist mehr als nur ein Thema. Beim Junge Pflege Kongress in Bochum haben sich Auszubildende und Studierende unter anderem damit auseinandergesetzt. Zu Gast war auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.

#metoo

Bericht: Theresa Schültken | Thema: Über die Forderungen der #metoo-Debatte wird nun schon seit Längerem diskutiert. Am Mittwoch gab es dazu einen Vortrag im Haus der Universität.

Bekomme ich ein Stipendium?

Beitrag: Laura Seithümmer | Thema: Stipendien bekommen nur die mit dem 1,0er Notendurchschnitt? Das stimmt nicht unbedingt. Über die Möglichkeiten konnten sich Studierende an der Heine-Uni auf der Stipendienmesse informieren.

Kommentar: Pressefreiheit

Kommentar: Tim Neumann | Thema: Pressefreiheit ist ein Recht – aber nicht nur.