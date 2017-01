pixelgewitter am donnerstag / 12. januar

Wir haben das neue Jahr eingeläutet! Das erste pixelgewitter in 2017 wurde bei hochschulradio düsseldorf gesendet und kann jetzt nachgehört werden. Wir haben für euch die Videospiele Steep, Pokémon Sonne und Mond, Batman: The Telltale Series, Shadow Tactics: Blades of the Shogun und Warhammer: End Times – Vermintide getestet. Außerdem haben wir euch den Film Assassin’s Creed vorgestellt. Das pixelgewitter wurde im Januar von Kristina Gorytzka moderiert.

Steep

Rezension: Kristina Gorytzka | Veröffentlichung am 02. Dezember 2016 | PC – PlayStation 4 – Xbox One | Trailer

Pokémon Sonne und Mond

Rezension: Andrea Santrau | Veröffentlichung am 23. November 2016 | Nintendo 3DS | Trailer

Batman: The Telltale Series

Rezension: Julia Rieger | Veröffentlichung am 02. August 2016 | PC – Linux – PlayStation 4 – PlayStation 3 – Xbox One – Xbox 360 – Andorid – iOS | Trailer

Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Rezension: Niklas Böckmann | Veröffentlichung am 06. Dezember 2016 | PC – Linux – Mac OS X – PlayStation 4 – Xbox One | Trailer

Warhammer: End Times – Vermintide

Rezension: Jessica Schäfers | Veröffentlichung am 23. Oktober 2015 beziehungsweise 04. Oktober 2016 | PC – PlayStation 4 – Xbox One | Trailer

Assassin’s Creed

Rezension: Andrea Santrau | Kinostart am 27. Dezember 2016 | Trailer

Das pixelgewitter – An jedem ersten Donnerstag im Monat läuft von 19-20 Uhr eine neue Ausgabe bei hochschulradio düsseldorf – Die Sendung wird an jedem anderen Donnerstag von 19-20 Uhr und an jedem Samstag von 18-19 Uhr wiederholt.