pixelgewitter am donnerstag / 1. dezember

Im pixelgewitter im Dezember haben wir euch Videospiele vorgestellt, die eventuell als Weihnachtsgeschenke in Frage kommen. Außerdem haben wir mit euch den zehnten Geburtstag der Wii gefeiert und für euch das Holocafé in den Düsseldorf Arcaden besucht. Zudem haben wir über die Diskussion gesprochen, die zu der expliziten Darstellungen von Geschlechtsteilen in Watch Dogs 2 entstanden ist. Zusätzlich haben wir euch Neuigkeiten aus der Gaming-Welt geliefert. Das pixelgewitter wurde im Dezember von Andrea Santrau moderiert.

Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske

Rezension: Niklas Böckmann | Veröffentlichung am 11. November 2016 | PC – PlayStation 4 – Xbox One | Trailer

World of Final Fantasy

Rezension: Jessica Schäfers | Veröffentlichung am 28. Oktober 2016 | PlayStation 4 – PlayStation Vita | Trailer

Candle

Rezension: Kees Wiedig | Veröffentlichung am 11. November 2016 | PC – Linux – Mac | Trailer

10 Jahre Wii

Bericht: Andrea Santrau | Thema: In Europa kam die Wii am 8. Dezember 2006 auf den Markt. Die Konsole von Nintendo existiert also seit mittlerweile zehn Jahren. Unsere Moderatorin hat über den aktuellen Geburtstag der Wii gesprochen.

Holocafé

Bericht: Mathias Hendrix | Thema: In Düsseldorf wurde im November das Holocafé eröffnet. Wir haben das Virtual-Reality-Café für euch besucht.

Watch Dogs 2 – Die Vagina wurde verhüllt. Der Penis darf bleiben.

Bericht: Kees Wiedig | Thema: Nach der Veröffentlichung von Watch Dogs 2 ist eine Diskussion zu der expliziten Darstellungen von Geschlechtsteilen in dem Videospiel entstanden. Wir haben euch dazu informiert.

Game News

Nachrichten: Kees Wiedig | Themen: Nintendo und die Universal Studios haben eine gemeinsame Kooperation bekannt gegeben. – Die Werbung für das Videospiel No Man’s Sky war nicht irreführend. – Die PlayStation VR verkauft sich nicht wie geschätzt.

Das pixelgewitter – An jedem ersten Donnerstag im Monat läuft von 19-20 Uhr eine neue Ausgabe bei hochschulradio düsseldorf – Die Sendung wird an jedem anderen Donnerstag von 19-20 Uhr und an jedem Samstag von 18-19 Uhr wiederholt.