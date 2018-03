[mixtape] am freitag / 16. märz

Bonsoir, madames et monsieurs! Nous presentons Arcade Fire! Dass wir die ersten Worte dieses Artikels auf Französisch schreiben hat seinen Grund. Die Indie-Rock Band Arcade Fire kommt nämlich aus dem kanadischen Montréal im französisch-sprachigen Teil Kanadas. Sonka Hinders und Dennis Rettberg präsentieren euch heute sowohl bekannte Klassiker als auch unbekanntere B-Seiten und Hintergründe zu einigen Songs der Kultband. Das und mehr – heute im [mixtape] auf der [97.1]!

Die Playlist

Arcade Fire – Afterlife, Arcade Fire – Creature Comfort, Arcade Fire – Electric Blue, Arcade Fire – Keep The Car Running, Arcade Fire – Month Of May, Arcade Fire – My Body Is A Cage, Arcade Fire – Neighbourhood #3 – Power Out, Arcade Fire – Normal Person, Arcade Fire – The Suburbs, Arcade Fire – Wake Up