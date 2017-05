kulturkompass am dienstag / 16. mai

It´s a kind of Magic… im Theater! Außerdem sprechen wir über gelungene Fotos, ausnahmsweise mal in einer Galerie und nicht bei Instgram! Tipps für das nächste Buch und zu Wochenendgestaltung noch dazugenommen, fertig ist der kulturkompass, heute mit Carina auf der [97.1]!

Magie im Theater

Bericht: Katharina Birkenbeul | Thema: Im Theater ist Magie ein Zugang zur anderen Welt! Das ist die Aussage von einem Votrag im FFT. Wir haben zugehört und das zugehörige Theaterstück gesehen.

Planungshilfe Japantag

Bericht: Hanna Makowka | Thema: Am Samstag ist wieder Japantag am Rheinufer! Was es dort zu sehen gibt, erfahrt ihr hier.

Vorschläge für eine feministische Erziehung

Bericht: Christine Kostka | Thema: Die nigerianische Autorin Chimamanda Adichie hat ein neues Buch geschrieben: „Liebe Ijeawale… wie unsere Töchter selbstbestimmte Frauen wurden“ . Das ganze ist ein Briefwechsel. Hier ist die Rezension.

Deutschland, deine Gesichter

Bericht: Julia Rieger | Thema: Der Fotograf Carsten Sander hat eine kleine Galerie in Düsseldorf eröffnet. Dort stellt er 20 Poträtfotos aus – insgesamt sind es 1000 Bilder von Menschen in Deutschland.

