kulturkompass am dienstag / 04. juli

Was haben Schafe und ein Graupapagei gemeinsam? Nicht viel, denkt ihr. Stimmt nicht. Das sind nämlich alles Hauptfiguren in Leonie Swanns Büchern. Darüber haben wir heute gesprochen. Außerdem haben wir euch unser neustes Projekt vorgestellt poetry on air geht an den Start. In Kürze erfahrt ihr mehr davon!

Der kulturkompass mit Carina auf der [97.1].

Eine Autorin steht Rede und Antwort

Interview: Anni Stosberg mit Leonie Swann (Autorin) | Thema: Warum schreiben Sie Bücher in denen Tiere ihre Hauptpersonen sind? Gibt es bald wieder ein Buch, in dem Schafe ihre Hauptpersonen sind? Woher nehmen Sie ihre Kreativität? Eine Autorin steht Rede und Antwort.

Teil 1:

Teil 2:

Graupapagei Gray

Beitrag: Anni Stosberg | Thema: Leonie Swann’s neues Buch „Gray“ wird hier vorgestellt.

Wir suchen EUCH!

Beitrag: Carina Blumenroth | Thema: poetry on air ist ein neues Projekt von uns. Ihr könnt eure Texte bei uns einsprechen!

Der kulturkompass – immer dienstags um 19 Uhr.