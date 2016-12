insider am montag / 5. dezember

Wahlen, Wahlen, Wahlen – ob in europäischen Nachbarländern, beim CityBeats-Finale oder im Studierendenparlament. Wir schauen uns die gewählten Entscheidungen genauer an – der insider am montag mit euren Wahlleitern Tim Neumann und Florian Pustlauk.

Jury wählt Creeps

Bericht: Jessica Schäfer | Thema: Creeps hat den Newcomer-Wettbewerb CityBeats gewonnen. Die drei Studierenden der Kunstakademie haben eine ganz besondere Show abgeliefert.

SP wählt AStA

Bericht: Tim Neumann | Thema: Das neu gewählte Studierendenparlament der Heine-Uni wählt übermorgen den neuen AStA-Vorstand. Rechenspiele zeigen, wer künftig die Studierenden von höchster Stelle vertreten könnte.

Student wählt Mut

Bericht: Sophia Rohan | Thema: Hinter dem fünften Türchen unseres Adventskalenders hat sich heute eine Weihnachtsgeschichte versteckt – mit starker Moral.

Maxi wählt Metro – Postkarten aus den USA #12

Kolumne: Maximilian Rieger | Thema: Maximilian Rieger macht zurzeit ein Auslandssemester in Washington und hat dort den Black Friday erlebt.

Im elften Teil seiner Kolumne hat Maximilian Rieger den Wahnsin am Black Friday erlebt.

Der dreizehnte Teil der Kolumne folgt demnächst!