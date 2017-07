insider am montag / 24. juli

Der Sommer macht heute Pause, wir kümmern uns weiter um die wichtigsten Themen vom Campus. Ein Kölner Student will „Bundeskanzler“ werden, die Robert-Schuhman-Hochschule hat ein ziemlich entspanntes Festival gefeiert und mit einer App könnt ihr euch die Düsseldorfer NS-Vergangenheit zeigen lassen – diese und weitere Themen im insider mit Lena Bauer.

Julius will Germany’s Next Bundeskanzler werden

Interview von Lena Bauer mit Julius Freund (Kölner Student und Teilnehmer bei GNBK) | Thema: Julius Freund studiert in Köln und stellt sich mit seinen politische Positionen durchaus gegen seine Partei – und macht sich auch sonst nicht bei allen beliebt.

Janna studiert Retail-Design

Interview von Lena Bauer mit Janna Jakobs (Retail Design-Studentin an der HSD | Thema: Janna studiert an der Hochschule Düsseldorf Retail Design. Im Interview erzählt sie, was sie da lernt und was sie mit dem Studium vor hat.

Entspanntes ITZO

Bericht: Tim Neumann | Thema: Am Freitag hat auf dem Campus der Robert-Schuhmann-Hochschule das ITZO-Festival stattgefunden. Das ITZO überzeugt mit einer ganz besonderen Atmosphäre.

Historia App

Bericht: Laura Seithümmer | Thema: Der Geschichtslehrstuhl an der Heine-Uni und die Mahn- und Gedenkstätte haben eine App programmiert, mit der ihr euch die NS-Geschichte Düsseldorf angucken könnt – mit einem interaktiven Stadtrundgang.

