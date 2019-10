insider am montag / 21. oktober





Ein kleiner Rückblick aufs Wochenende und Frankfurt – da ging es um Bücher, Bücher, Bücher. Bei uns geht es um Langeweile, Schlaf, Roboter und den ein oder anderen lustigen Seitenhieb – das alles im insider mit Cate Thráinsson

Cosplay auf der Buchmesse

Bericht: Laura Mertens | Thema: Am Wochenende ist die größte Buchmesse in Frankfurt zu Ende gegangen. Neben Preisen, Autorinnen und Autoren und Büchern gab es da auch Cosplay. Ein kleiner Rückblick.

Schlafen – aber wie?

Bericht: Felix Otte | Thema: Unser Schlafrhythmus kann manchmal ganz schön komisch sein. Gerade am Anfang des Semesters können wir da Probleme haben.

Hallo, ich bin Pepper

Bericht: Dustin Heye | Thema: Pepper ist ein Roboter und der wurde ind er Zentralbibliothek getestet. Er soll Mitarbeitende entlasten und einfache Aufgaben übernehmen. Ab November ist er regelmäßig da.

Lesung in einer WG

Interview von Cate Thráinsson mit Kristin Höller (Autorin) | Thema: Es ist ihr Debütroman „Schöner ist überall“, darin geht es um das Erwachsenwerden und all die Problemchen dabei. Den bringt sie am Mittwoch mit in eine Düsseldorfer WG.

Ein Tag als Dozentin…

Glosse: Laura Mertens | Thema: Als Dozentin hat man es aber auch manchmal schwer – lustig und überspitzt erzählt Laura Mertens von einem ausgedachten Tag einer Dozentin. Eine Glosse.

Der insider in der snooze edition immer von 9 bis 12 Uhr