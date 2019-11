insider am montag / 18. november



Formel 1 und Nachhaltigkeit, Rufus Beck und das Filmfest an der HHU und Deepfakes waren Thema im insider mit Cate Thráinsson.

How to: SP-Sitzung

Interview von Cate Thráinsson mit Lisa Heilmann (von der Projektstelle zur Steigerung der hochschulpolitischen Partizipation) | Thema: Wie läuft so eine SP-Sitzung eigentlich ab und wieso beteiligen sich so wenig Studis daran? Heute findet die Veranstaltung „Meine 1. SP-Sitzung“ statt.

Motorsport und Klimaschutz

Kommentar: Dennis Rettberg | Thema: Sauberer Rennsport ist unrealistisch – ab 2030 komplett CO2 neutral zu sein ist schwer. Kollege Dennis Rettberg ist skeptisch, ob Verantwortliche das durchziehen. Eine Formel Thunberg wird es nicht geben.

Filmfest an der HHU

Interview von Cate Thráinsson mit Melina Pelc und Linea Brinkmann (Filmfest Vorstand) | Thema: Das Filmfest findet in dieser Woche statt – es wird schon von langer Hand geplant und viel ist auch noch zu tun. In diesem Jahr sitzt unter anderem Rufus Beck in der Jury… Melia und Linea empfehlen ganz besonders den Donnerstag.

Überall Faaakes

Bericht: Felix Otte | Thema: Deepfakes – das sind gefakte Videos, besonders gerne wird da mit Promis was ausprobiert. Die Fakes können aber auch politisch werden.

