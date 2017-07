insider am montag / 17. juli

Heute war bei uns viel los. Wir hatten Besuch von THE SIRKUS, die auf dem ITZO Festival spielen. Das ITZO Festival findet an der Robert Schumann Hochschule statt. Außerdem haben wir über ein neues Format bei uns gesprochen. Poetry on air geht im Kulturkompass On-Air. Wir haben mit unserer Kulturchefin darüber gesprochen. Das und vieles mehr im insider mit Tim Neumann.

Poetry on was?

Beitrag: Carina Blumenroth I Thema: Wir haben ein neues Format. Es nennt sich Poetry on air. Wir haben über das Format und was da im Gange ist gesprochen.

ITZO Festival mit THE SIRKUS

Interview: Tim Neumann mit Max Sauer und Patrick Stäudle I Thema: Das ITZO Festival steht an der Robert Schumann Hochschule in den Startlöchern. Zwischen Foodtrucks und grüner Wiese spielen u.a. THE SIRKUS. Wir haben vorher mit der Band gesprochen.

#worldemojiday

Beitrag: Lena Bauer I Thema: Täglich huschen die kleinen Teile über die Displays und durch die Sozialen Netzwerke. Emojis werden von fast jeder und fast jedem benutzt, die oder der sich in den sozialen Netzwerken bewegt. Am 17 Juli wird genau das gefeiert.

Klavier an der Bahnstation

Beitrag: Carina Blumenroth I Thema: In Düsseldorf gibt es eine besondere Aktion. Bei der Aktion werden Klaviere an Bahnstationen platziert. Das Ganze nennt sich „Ein Klavier für alle“.

Kirmes 2017

Beitrag: Benno Bongaertz I Thema: Seit Freitag ist in Oberkassel ziemlich viel los. Die Rheinkrimes hat eröffnet. Wir haben über die Highlights gesprochen.

Der insider, immer werktags von 8 bis 11 Uhr!